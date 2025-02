Natale delle Meraviglie: è di Massimo Grossi lo scatto più bello

Conferito nella sede della Segreteria di Stato per il Turismo il riconoscimento per lo scatto fotografico più evocativo del Natale delle Meraviglie 2024/2025. Il Direttore del Dipartimento Filippo Francini, la Dirigente dell’Ufficio del Turismo Annachiara Sica e il CEO di Nextime, Alberto Di Rosa hanno premiato Massimo Grossi, autore di una fotografia, pubblicata su Instagram, che ha saputo immortalare e condividere appieno la magica atmosfera d'altri tempi che ha caratterizzato l'evento. In palio una bici con pedalata assistita fornita dall'azienda sammarinese PRB.