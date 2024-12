Natale delle Meraviglie: riscontri confortanti anche a Santo Stefano. Deviazioni del traffico in salita In centro storico attrazioni per ogni età

Natale delle Meraviglie: riscontri confortanti anche a Santo Stefano. Deviazioni del traffico in salita.

Anche oggi ottima affluenza di famiglie e visitatori, a Città, al Natale delle Meraviglie. Nessun problema di viabilità; con una progressiva intensificazione del traffico nel corso della giornata. Predisposte dalle forze dell'ordine deviazioni al cosiddetto “parcheggione” già in mattinata; nel pomeriggio le auto in arrivo sono state indirizzate nella zona di Fonte dell'Ovo.

In centro storico attrazioni per ogni età: dal villaggio degli alpaca all'Ice Park. Gettonatissimi i mercatini. Animazione ed allestimenti fino al 6 gennaio. Sabato 28 dicembre lo scenografico show delle mongolfiere; tratto dal romanzo Il giro del mondo in 80 giorni di Verne.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: