"Nave Vespucci 2019 - Da Alicante all'Elba": la proiezione in anteprima a Livorno.

È stato proiettato in anteprima davanti a tutti gli allievi dell'Accademia Navale di Livorno lo speciale "Nave Vespucci 2019 - Da Alicante all'Elba", realizzato dalla San Marino RTV durante la campagna di istruzione 2019. Lo speciale documenta la prima esperienza in mare degli allievi della prima classe dell'accademia sulla nave scuola Amerigo Vespucci. Il viaggio, durato da giugno a settembre, è partito da Livorno ed è passato per l'Atlantico, fino a raggiungere al Nord Europa. Domani nuova anteprima al Circolo Ufficiali di La Spezia.

La proiezione è stata introdotta dal Dg di San Marino RTV Carlo Romeo alla presenza dell'Ammiraglio Flavio Biaggi, comandante dell'Accademia.

Lo speciale di Carlo Romeo a cura di Anna Maria Sirotti, per la regia di Marco Alessandri, fotografia di Cristian Torelli, responsabile della produzione Danilo Berardi, sarà trasmesso su San Marino RTV mercoledì 4 dicembre alle 21:10.



