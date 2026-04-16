“Nel Blu”, anche la Reggenza al Titano per lo spettacolo di Mario Perrotta

Anche i Capitani Reggenti, Alice Mina e Vladimiro Selva, accolti dal Direttore degli Istituti Culturali, Vito Testaj in sala per “Nel Blu - Avere tra le braccia tanta felicità". Mario Perrotta traccia un racconto della vita di Domenico Modugno, ritratto di un cantautore e della sua terra, come di un'Italia, quella tra gli anni '50 e il boom economico, che si affacciava al futuro con fiducia e slancio. Voce che ha incarnato il desiderio collettivo di una generazione e che ha creduto nella forza dei sogni, divenendo cantore della felicità. Storia e un lascito simbolico che Perrotta ripercorre intrecciando narrazione, memoria e musica dal vivo in una drammaturgia che attraversa il passato e parla al presente.

In scena insieme a Vanni Crociani al pianoforte e alla fisarmonica, Massimo Marches alla chitarra e al mandolino, Giuseppe Franchellucci al violoncello, restituisce figura e immaginario di Modugno in un racconto corale: dalle canzoni celebri agli episodi meno noti della sua vita, prende forma uno spettacolo che è insieme concerto, racconto e viaggio nel tempo.







