Nel giorno del suo compleanno Fabrizio Raggi torna in teatro a Roma col "Romeo e Giulietta"

Fabrizio Raggi torna in scena a Roma, dopo un anno di assenza, per il “Romeo e Giulietta” diretto da Selene Gandini, sua collega e amica da tanti anni, al teatro Ghione a pochi passi da San Pietro. Giulietta è l'adolescente Agostina Magnosi, 15 anni appena: quella di puntare sui giovani è stata una precisa scelta artistica. Raggi per vent'anni ha calcato i palcoscenici romani, spesso accanto a Giorgio Albertazzi. E il giorno del debutto coincide con un altro giorno speciale per Fabrizio, il suo compleanno.

Nel video le interviste a Fabrizio Raggi, attore, e a Selene Gandini, regista dello spettacolo "Romeo e Giulietta"