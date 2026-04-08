CINEMA DA OSCAR Nel nome dell'Hamn(l)et, e del figlio HAMNET il cinema da Oscar (AGNES-Jessie Buckley miglior attrice protagonista 2026) tra pittura, letteratura, e teatro in un viaggio shakespeariano dell'americana Chloé Zhao ispirato ai Fiamminghi

Intanto la pittura di paesaggio dei maestri fiamminghi (dai Brueghel a Rembrandt tra Sei e Settecento) è tutta nelle scene e nelle similitudini d'ambientazione: terrose e agricole come nei nordici, fuori, e fioche, dentro, con la morte del figlio gemello: HAMNET. Epilogo al The Globe londinese dove Willi(am) rimane per non tornare nel dolore dando il nome del figlio morto alla sua più nota tragedia: AMLETO, appunto.

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