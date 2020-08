"Nel Vivo del Vivo": TeatroNatura a Modena

VII Edizione 2020 da un progetto ATER/TEATRO DEI VENTI connessioni tra città, borghi e appennino per la conoscenza del territorio emiliano. Una serata con i suoni dell'anima della poesia anonima della terra contadina e il canto popolare della tradizione orale. Due attrici e contanti (Dell'Agnola e Turrini) in un duo canoro performativo anche musicale su viola, dulsetta e tamburo, immersi nei suoni della natura: acqua, vento e acustiche del paesaggio. NEL VIVO, DEL VIVO: relazioni sonore e lamenti come ninna nanne e serenate d'amore. “O rusinot, sol che 'na volta, giro di notte” - l'eco recitante delle cose vive.

fz

Commento di Cammilla Dell'Agnolo e Valentina Turrini Duo musicale e performativo TeatroNatura