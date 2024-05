Neri Marcorè reinterpreta Fabrizio De Andrè: applausi al Teatro Nuovo

Anche i Capitani Reggenti Alessandro Rossi e Milena Gasperoni in platea al Nuovo di Dogana per l'ultimo appuntamento della stagione teatrale sammarinese. Il poliedrico Neri Marcorè ha portato in scena la musica e l'arte di Fabrizio De Andrè, con il riarrangiamento teatrale de “La Buona Novella”, primo concept album del cantautore genovese, ispirato ai vangeli apocrifi. “All'interno dello spettacolo – spiega Neri Marcorè - ci sono due miei monologhi. Nel primo si racconta come Maria venne scelta per essere madre di Dio, la sua infanzia, la 'cacciata' dal Tempio di Gerusalemme quando comincia ad avere le mestruazioni che non sono accettate dai sacerdoti. E poi il secondo monologo che parla invece dei miracoli ed anche dei capricci e dei dispetti che faceva Gesù, bambino o preadolescente. Sostanzialmente lo scopo dello spettacolo è mettere in luce l'aspetto umano di queste figure che sono diventate sacre”.

Nel video la sua intervista