FESTIVAL CIRCONDARIO NFF: Il "Sundance" di Santarcangelo Da oggi a domenica 29 agosto la quarta edizione del NÒT FILM FEST clementino considerato il SUNDANCE di Romagna con 173 proiezioni indipendenti

Prime e anteprime italiane e da Oscar solo nel riminese il cinema e le produzioni indipendenti hanno la loro vetrina internazionale di rilievo anche locale con l'NFF tra Fellini e Bellaria Film Festival a settembre. Su 173 opere anche 75 anteprime europee e mondiali. La storia della rassegna è veramente glocale se è vero che NÒT è notte in romagnolo e il FEST nasce a Los Angeles da un'idea degli organizzatori oggi patrocinata da Regione e MiBAcT e gemellata con i festival di Corea e Utah. Cortometraggi candidati agli Oscar e documenti filmici sociali sulla diversità. “Best summer ever” di Randa-Smitelli ha un cast di soli disabili in una storia carica di energia e bellezza che non indugia sull'abilismo... non mancano le proiezioni di mezzanotte con i gialli e il noir del Tohorror Film Festival piemontese. Ogni giorno ospiti dello spettacolo, registi, scrittori e attori. Proiezioni tra Sferisterio e Supercinema santarcangiolesi.

fz

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: