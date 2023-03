EUROVISION Nick Marianos è il direttore creativo dei Piqued Jacks Lo stilista che vestirà la band è Noell Maggini

Nick Marianos è il direttore creativo dei Piqued Jacks.

Sarà Nick Marianos a guidare il team creativo dietro alla performance che i Piqued Jacks con "Like an Animal" porteranno sul palco di Liverpool in rappresentanza della Repubblica di San Marino. Marianos è un direttore creativo, coreografo e ballerino greco di fama internazionale. Le sue centinaia di referenze di successo includono Mad Awards, Eurovision National Finals, tour globali. Ha già collaborato con San Marino all'Eurovision nel 2019 alla performance di Serhat con "Say Na Na": il miglio piazzamaneto della Repubblica fino ad oggi.

Lo stilista che vestirà la band è Noell Maggini, un fashion designer e stilista toscano, creatore dell'omonimo brand. Apprezzato per le sue creazioni Haute Couture, molto vicino ai temi della sostenibilità e dell'uguaglianza sociale, la visione creativa di Noell si può riassumere in tre parole: libertà, creatività, luminosità. Noell Maggini e la sua affermata casa di moda "Noell Maggini Maison" disegneranno i look alla moda dell'esibizione di Picqued Jacks non solo sul palco dell'Eurovision a Liverpool, ma anche sul Turquoise Carpet e le apparizioni pre-party all'Eurovision Party di Barcellona e all'Eurovision in Concert Amsterdam.



