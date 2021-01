CINEFORUM ONLINE RN Nico vive ancora al Velvet #iorestoinsala Tiberio Rimini d'essai propone “NICO 1988” di Susanna Nicchiarelli disponibile su social e piattaforma in oltre 40 realtà cinematografiche italiane per la riaperture sale

Sala virtuale di qualità sugli ultimi anni 80 della cantante dei VELVET UNDERGROUND, Nico ( nel film l'attrice Trine Dyrholm) , musa di Warhol e icona di una intera generazione. Originale biografia musicale e storia affascinante di una carriera mai chiusa fino alla fine per la regia di Susanna Nicchiarelli. Ormai cinquantenne Christa Päffgen nata a Berlino nel 1938 in pieno nazismo, Nico l'artista dal 1958, conduce una vita appartata a Manchester, sono ormai lontani gli anni Sessanta e Settanta, la sua bellezza leggendaria e la fama di vocalist dei Velvet. Grazie al nuovo manager ritrova le motivazioni giuste per un tour europeo. Si chiamano conseguenza di una vita anche nel rapporto con il figlio che le era stato tolto. La rivincita arriva dalla rinascita prima della morte a Ibiza nel 1988 di una musicista, madre e donna, sempre oltre gli schemi anche oggi.

fz

