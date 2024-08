MUSICA Nicola Congiu, Elvis e oltre: l'artista internazionale si racconta: “La mia scuola è la strada” A fine 2025 sarà in tour all'estero

Ha interpretato magistralmente Elvis Presley nello spettacolo “Elvis The King”, incantando il pubblico sammarinese con la sua voce straordinaria, la sera del 21 agosto, al Sacello del Santo: Nicola Congiu è un artista – cantante, autore, musicista, performer - con numerose esperienze internazionali, vantando una prestigiosa collaborazione con il produttore/regista americano Steve Blinder.

Nel 2008 ha aperto il concerto a Chicago per la cantante Country Jewel con la Chicago Pops Orchestra. Nel febbraio dello stesso anno ha cantato per Celine Dion all’inizio del suo Taking chances Tour. Si è esibito poi al Carnegie Hall con Tony Bennett al 25 ° anniversario della New York Pops Orchestra e ancora in tour con i Chicago e i Doobie Brothers in 19 città degli Stati Uniti. Nel settembre 2010 l’attore Jerry Lewis lo ha voluto ospite nel suo Telethon per la ricerca contro la distrofia muscolare davanti ad un pubblico di 60 milioni di telespettatori.

Ai microfoni di San Marino Rtv si racconta e parla dei suoi progetti futuri.

Nel video l'intervista Nicola Congiu.

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: