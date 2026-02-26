Nigeria '93: demopazzia (democrazy)

Akinola ha scritto la storia autobiografica e vera con il fratello Wale. Una narrazione personale e intima di una tragedia collettiva che ha portato la Nigeria alla deriva politica già 33 anni fa. Un giorno intero a Lagos dall'alba alla notte della vita e dei rapporti umani di un padre (all'avventura come Marco Polo) con i suoi due figli: un collasso democratico e militare di conseguenze anche personali inenarrabili nel tempo. DEMOPAZZIA (democrazy): Davies ha vestito gli anni Novanta africani con il furore-dolore che pervade il suo paese ancora oggi.







