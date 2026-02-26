TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
07:05 MotoGp, si parte: Marquez cerca il 10° titolo, l'Aprilia insegue da vicino 07:00 San Marino Song Contest, alle 16 le novità da Casa Sanremo
  1. Home
  2. News
  3. Cultura

Nigeria '93: demopazzia (democrazy)

MY FATHER'S SHADOW opera prima di Akinola Davies Jr. presentato a Cannes racconta la crisi elettorale nigeriana del 1993 tra privato famigliare e violenza politica militare

di Francesco Zingrillo
26 feb 2026

Akinola ha scritto la storia autobiografica e vera con il fratello Wale. Una narrazione personale e intima di una tragedia collettiva che ha portato la Nigeria alla deriva politica già 33 anni fa. Un giorno intero a Lagos dall'alba alla notte della vita e dei rapporti umani di un padre (all'avventura come Marco Polo) con i suoi due figli: un collasso democratico e militare di conseguenze anche personali inenarrabili nel tempo. DEMOPAZZIA (democrazy): Davies ha vestito gli anni Novanta africani con il furore-dolore che pervade il suo paese ancora oggi.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Cultura