ARTE Nivòla l'americano di Nùoro Dalla Festa del Cinema di Roma ai musei e fondazioni di tutto il mondo il docu-film LOOKING FOR NIVOLA di Peter Marcias, la storia dell'artista sardo vissuto a New York, legato alla sua terra, Orani di Nuoro

Maestro e innovatore dell'Arte Pubblica americana sin dal dopoguerra dove visse e lavorò a New York ristrutturando la sua casa di Long Island: creò la tecnica della colata di cemento sulla sabbia modellata (sand casting) poco dopo aver conosciuto Pollock. Architettura e scultura in proiezioni urbane e metropolitane che anticipano le installazioni artistiche di oggi. Sperimentazione e tradizione nel legame con la sua isola che riscoprì nella maturità lavorando anche in Italia. La sua scultura statunitense tornava nelle forme alla civiltà pre-nuragica.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: