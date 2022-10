CINEMA IRAN DONNE "No bears" di Panahi da Venezia a Santarcangelo “Dogville” di Santarcangelo al Supercinema appoggia le donne iraniane con il film GLI ORSI NON ESISTONO dedicando la serata al regista Jafar Panahi incarcerato per la solidarietà alle lotte femminili e ai dissidenti

"NO BEARS" è per tutte le donne che oggi, adesso e in queste ore, sono più che mai iraniane! Picchiate, incarcerate, violentate e uccise anche se bambine o forse solo perché giovani donne. PANHAI premiato dalla giuria critica di Venezia per il suo ultimo lavoro sui limiti e i confini anche fisici che ci affliggono dentro e fuori costringendoci ad arretrare... (“fuggo, mi fermo, e torno indietro!?”) come fa il regista per il suo film nel film (un gioco di specchi alla Kiarostami su alcune foto a due ragazzi già promessi sposi si da bambini scattate durante la lavorazione che innescano una possibile faida) girato in remoto sul confine turco dove il set è (anche fisicamente) al di là della volontà dell'autore. Le lingue diverse tra azero, farsi e altri dialetti, sono un'ulteriore limitazione alla creatività (libertà di espressione). Diritti civili e fondamentali si scontrano con il corano incappando nella fotografia e nel piccolo film autobiografico di Jafar Panahi. GLI ORSI NON ESISTONO dice la leggenda riguardo ai pericoli di chi si avventura fuori dal villaggio dimenticando le belve assai più pericolose, dentro, gli uomini.

