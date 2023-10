IL PERSONAGGIO Nobel per la letteratura, vince Jon Fosse. Sgarbi, La Nave di Teseo: "Abbiamo sempre creduto in lui"

L'autore norvegese è stato scelto “per le sue opere teatrali e la prosa innovativa che danno voce all'indicibile”. L'accademia svedese spiega così il Premio Nobel per la Letteratura a Jon Fosse, 64 anni: uno dei drammaturghi più rappresentati al mondo, sempre più riconosciuto anche per la sua prosa. Ha esordito nella scrittura nel 1983 con il romanzo “Rosso, nero”, spaziando poi in diversi generi. Tra i libri più conosciuti, “Boathouse” del 1989 e “Melancholy” I e II del 1995-96. Una carriera di 40 anni, in parte defilata, in cui ha costruito un corpus letterario straordinario e profondo.

“Una scrittura scarna e spietata – spiega la Treccani –, pronta a cogliere tutte le contraddizioni del linguaggio e delle reti relazionali, dal divario generazionale alla precarietà dei rapporti familiari e di coppia”. Il 10 ottobre arriverà in Italia il suo libro 'Io è un altro', che raccoglie il terzo e quarto volume di Settologia, considerato il suo capolavoro.

Fosse riporta il Nobel letterario in Norvegia dopo 95 anni. Il suo nome era tra i papabili ormai da anni, ma lui non si aspettava quella telefonata, come racconta alla tv pubblica norvegese: "Negli ultimi dieci anni mi sono preparato con cautela al fatto che ciò potesse accadere. Ma credetemi, non mi aspettavo di ricevere il premio oggi, anche se avevo una chance".

Una grande soddisfazione anche per la Nave di Teseo, casa editrice che aveva creduto fin da subito in Fosse. "Abbiamo voluto questo autore con un investimento cieco fatto sul suo catalogo - racconta Elisabetta Sgarbi, fondatrice e direttrice La Nave di Teseo -. E' un autore di fantasmi, di doppi, che racconta della vita e della morte e sono contenta che grazie al Nobel avrà sempre un numero maggiore di lettori come merita. Il nostro contributo è quello di aver creduto in un autore straordinario, che con la sua opera costruisce l'opera mondo".

Nel video l'intervista a Elisabetta Sgarbi, fondatrice e direttrice La Nave di Teseo

