Nobel, poesia e libri: stasera, alle 20:30, Dacia Maraini ospite di Close Up

Appuntamento questa sera, alle 20.30, con Close Up. In collegamento col Dg Carlo Romeo, la scrittrice Dacia Maraini. Si parlerà del Nobel per la Letteratura 2020 assegnato alla poetessa statunitense Louise Glück. In Italia solo una piccola casa editrice di Napoli, la "Dante & Descartes", ha tradotto e pubblicato alcune sue opere. Nel video le anticipazione del direttore Romeo