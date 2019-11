Noir in villa con l'autore

Chiusura partecipatissima e successo di pubblico non solo sammarinese per IL SALOTTO DI VILLA MANZONI con Carlo Lucarelli. L'autore ha presentato il suo ultimo romanzo “PECCATO MORTALE - un'indagine del commissario Del Luca” edito da Einaudi. Il giallista e noto personaggio televisivo ha raccontato come è nato “il mistero del corpo ritrovato senza testa” risolto brillantemente dal famoso investigatore.

Durante l'occupazione tedesca a fascismo finito, personaggi emergenti e decaduti prima della catastrofe annunciata, mostrano tutti i loro peccati mortali. Una serata noir imperdibile che ha soddisfatto pubblico, organizzatori e curatori, oltre all'autore stesso sempre entusiasta di salire sul Monte.

fz