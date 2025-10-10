TV LIVE ·
Noir: l'imperfezione della normalità alla francese

UN CRIMINE IMPERFETTO di Frank Dubosc in prima visione per il weekend al Tiberio di Rimini e nelle sale d'essai del circondario tra Marche e Romagna

di Francesco Zingrillo
10 ott 2025

Una coppia di provincia con un figlio disbile vende abeti tra le nevi per le feste. Sbandando con il pick up causa un orso investono e uccidono due persone. Si ritrovano con una borsa piena di soldi e due corpi da occultare (col miele!? Per via del plantigrado) mentre la situazione in paese si complica per un locale di scambisti nelle vicinanze. La pellicola francese è un noir definibile come una crime-dark comedy ambientata nella regione del Giura (ricorda FARGO dei Coen): “imperfetta” per la vicenda a mergine di un grave “crimine”. Improbabili i protagonisti e poco attendibile pure la polizia in una straordinaria, grottesca, a tratti ridicola vicenda: sceneggiatura impeccabile, però, altrimenti la storia non traballerebbe come dovuto... Effetto comico e molta ironia tra persone comuni in una situazione straordinariamente ingovernabile per chi non sa rubare e uccidere ma che vuole cambiare... Si può essere consapevoli di un sicuro fallimento 'normale'? Un scia inarrestabile di sangue fa del caos la soluzione di ogni male ma a fin di bene - secondo gli sprovveduti protagonisti.




