PRIMA FILM ITALIA Noir: l'imperfezione della normalità alla francese UN CRIMINE IMPERFETTO di Frank Dubosc in prima visione per il weekend al Tiberio di Rimini e nelle sale d'essai del circondario tra Marche e Romagna

Una coppia di provincia con un figlio disbile vende abeti tra le nevi per le feste. Sbandando con il pick up causa un orso investono e uccidono due persone. Si ritrovano con una borsa piena di soldi e due corpi da occultare (col miele!? Per via del plantigrado) mentre la situazione in paese si complica per un locale di scambisti nelle vicinanze. La pellicola francese è un noir definibile come una crime-dark comedy ambientata nella regione del Giura (ricorda FARGO dei Coen): “imperfetta” per la vicenda a mergine di un grave “crimine”. Improbabili i protagonisti e poco attendibile pure la polizia in una straordinaria, grottesca, a tratti ridicola vicenda: sceneggiatura impeccabile, però, altrimenti la storia non traballerebbe come dovuto... Effetto comico e molta ironia tra persone comuni in una situazione straordinariamente ingovernabile per chi non sa rubare e uccidere ma che vuole cambiare... Si può essere consapevoli di un sicuro fallimento 'normale'? Un scia inarrestabile di sangue fa del caos la soluzione di ogni male ma a fin di bene - secondo gli sprovveduti protagonisti.

