"NOMADLAND": 2 donne d'assalto, musica di Einaudi-Mecozzi

Intanto Rimini (e Verucchio) festeggiano doppio per la primissima romagnola di NOMADLAND in città (Speriamo presto anche nel passaggio a San Marino magari con una la rassegna da Oscar [per intercessione dei nostri Istituti Culturali, major americane e distribuzione permettendo...] grazie al rilancio del Concordia in attesa degli storici spazi cinematografici estivi) e per la partecipazione come strumentista alle musiche del film (oltreché del premiato FATHER con Anthony Hopkins) di Federico Mecozzi violinista di Ludovico Einaudi, autore italiano di entrambe le colonne sonore. NOMADLAND, dopo il trionfo a Venezia 2020 e nei maggiori festival internazionali, ha segnato l'edizione numero 93, post pandemica 2021 degli Awards, con due donne strabilianti: la regista americana d'origine asiatica Chloè Zhao (poco amata dall'establishment cinese per le critiche al regime) e l'attrice Frances McDormand (che ha esortato il mondo, in diretta alla cerimonia, a tornare in sala al cinema!) alla sua III statuetta con la 'nomade' del Nevada, Fern, rimasta disoccupata vive in un camper. “See you down the road”, nella citazione del film, la sfida delle donne.







