DOC IN TOUR PIACENZA "Nomen omen": il destino nel nome NEL MIO NOME di Nicolò Bassetti coprodotto da Elliot Page in rassegna regionale itinerante a Piacenza una serata sulla “transizione di genere” ispirata al percorso del figlio del regista

Un documento filmico lungo 3 anni. 4 ragazzi cambiano il loro atteggiamento di vita partendo da percorsi diversi fino ad essere altro... famiglia e amicizia in “un corpo dove ognuno di loro in modo originale si è sempre sentito a casa”. Nico, più anziano e già sposato, ammette un passo cruciale: “essere ancora una persona che non si sentiva più”. Una famiglia biologica amata ma percepita come “ una prigione involontaria”. NEL MIO NOME dopo la partecipazione alla Berlinale è anche un podcast.

