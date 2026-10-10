SOCIETA' "Non da soli, per andare oltre": la lezione dei tre Santi Marino, Leo e Francesco nel tempo della crisi Incontro organizzato dall'Associazione San Marino-Italia sui temi della fratellanza e percorsi comuni ai due paesi

“Non da soli, per andare oltre”. L'evento che unisce i percorsi di San Leo, Santo Marino con il passaggio di San Francesco d'Assisi.

L'Associazione San Marino Italia ha tenuto ad organizzare l'inziativa incentrandola sul tema della fraternità come postura politica, economica e civile:

"A noi è interessato perché impegnati nel rapporto fra San Marino Italia come partner e quindi come alleati, la fraternità ci ha fatto pensare non solo ad una disponibilità d'animo ma anche ad un approccio operativo, quindi ad un'azione concreta. Oggi occorre affrontare grandi sfide non da soli, occorre affrontarle non solo con un voler far bene ma anche con un'azione incisiva," ha dichiarato Denis Cecchetti – Presidente Associazione San Marino-Italia.

In particolare, come ha sostenuto il professor Stefano Zamagni nella sua lectio magistralis, le sfide del nostro tempo riguardano l'ambiente, la tecnologia, la pace, e soprattutto la democrazia.

"Che la democrazia sia in crisi ormai è noto a tutti, meno note sono le vie di uscita dalla crisi. Il rischio peggiore in questi casi di fronte a sfide del genere è quello di accettare il misoneismo. Misoneismo è una parola greca che significa l'atteggiamento di indifferenza di chi di fronte a certi problemi e a certe sfide ritiene che non ci sia nulla da fare" le parole del prof. Stefano Zamagni – Economista e docente universitario.

Siamo in un periodo di grandi trasformazioni, in cui non è sufficiente una mappa per gestire le crisi, ma occorre una bussola, in grado di fornirci un orientamento. La fede può considerarsi una valida bussola, perché lascia all'uomo la libertà di scegliere, e il messaggio di questi 3 Santi ci restituisce, in una prospettiva cristiana, la necessità di fare sempre il primo passo per accogliere gli altri in noi, ha sottolineato Monsignor Domenico Beneventi, e di spogliare il proprio sé per ritrovare il senso delle relazioni.

Relazioni che costituiscono uno spunto di riflessione anche su un altro tema portato da Zamagni. Quello dell'Intelligenza artificiale, come rimpiazzo delle relazioni umane e foriera di pericoli soprattutto per le nuove generazioni, che non sono pienamente al corrente del funzionamento delle tecnologie che utilizzano.

"Ci sono piattaforme quindi macchine di intelligenza artificiale o meglio sistemi di intelligenza artificiale che sono in grado di prendere decisioni autonomiamente senza che l'operatore che ha dato il prompt iniziale sia in grado di intervenire. Non ci vuole molto a capire le conseguenze devastanti cui si andrebbe incontro se non si interviene. Questa è la ragione per cui non più tardi di una settimana fa sono stati alzati allarmi da parte degli stessi rappresentanti delle imprese della high-tech per non parlare di altre agenzie o di altri personaggi tra cui ad esempio Papa Leone XIV" continua Zamagni.

L'evento, patrocinato dalla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, l'Ambasciata d'Italia a San Marino, il Comune di San Leo e la Diocesi San Marino-Montefeltro, vuole sottolineare il ruolo che ancora oggi i Santi Marino, Leo e Francesco possono avere nel nostro modo di orientarci nel mondo e nelle nostre relazioni, anche tra Paesi.

Il Segretario Beccari, in un videomessaggio, ha parlato di matrimonio di valori e di ispirazione per tutti coloro che sono chiamati a governare. Tra Italia e San Marino c'è fratellanza, non solo amicizia: sono comunità vicine, diverse, ma che hanno attraversato la storia.

"Tra San Leo e San Marino c'è un rapporto di fratellanza che va oltre il territorio e proprio San Leo e San Marino non hanno solo costruito due paesi ma hanno dato un'eredità a noi e quindi un contesto. Il passaggio di San Francesco sicuramente è quel valore aggiunto che noi oggi abbiamo" ha detto Valentina Guerra – Vicesindaca di San Leo

Le conclusioni sono affidate al professor Zamagni, che, pur evidenziando le crisi del nostro tempo, conserva delle speranze nella società, e rivolge un invito a tutti noi: "Occorre ritornare a pensare, però tornare al pensiero pensante, non al pensiero calcolante, perché il pensiero è di due tipi. Negli ultimi decenni noi, come anche in altri paesi dell'Occidente avanzato, abbiamo dato troppo spazio al pensiero calcolante e troppo poco togliendolo al pensiero pensante e adesso ne vediamo le conseguenze. Ma poiché non è mai troppo tardi, come si è soliti dire, iniziative come quella di oggi qui a San Leo organizzata dall'Associazione San Marino-Italia vanno nella direzione giusta".











Interviste a: Denis Cecchetti – Presidente Associazione San Marino-Italia; Stefano Zamagni – Economista e docente universitario; Valentina Guerra – Vicesindaca di San Leo

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