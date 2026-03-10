"Non più cittadine a metà": Valentina Rossi e la lunga strada delle donne sammarinesi verso il voto

Un libro che racconta la lunga e difficile battaglia per il diritto di voto, combattuta dalle donne sammarinesi per sentirsi “non più cittadine a metà”. Già dal titolo, Valentina Rossi trasmette l'entusiasmo, la combattività ma anche le frustrazioni delle protagoniste di questa lotta per l'emancipazione femminile, in una realtà per lungo tempo poco sensibile alle richieste di partecipazione politica delle donne. Il volume ricostruisce le tappe principali di questo cammino, mettendo in evidenza il ritardo di San Marino rispetto ad altre democrazie occidentali. Basta guardare all’Italia: le donne italiane votarono per la prima volta nel 1946, mentre sul Titano il diritto di voto venne introdotto nel 1958. Ma solo nel 1964 le sammarinesi poterono recarsi alle urne, ben diciotto anni dopo le loro vicine. E dovettero attendere altri 9 anni per poter essere elette.

La ricostruzione storica parte da un momento chiave per la storia istituzionale del Paese: l’Arengo del 25 marzo 1906, considerato l’atto fondante del moderno sistema elettorale sammarinese. In quell’occasione, precisamente il 9 marzo dello stesso anno, venne stabilito chiaramente che le donne non potevano intervenire né farsi rappresentare, sancendo così la loro esclusione dalla vita politica. Da questo punto di partenza l’autrice analizza l’evoluzione del contesto politico e sociale, soprattutto nel periodo del secondo dopoguerra, quando iniziarono a emergere con maggiore forza le rivendicazioni femminili. Il libro nasce su sollecitazione della storica Patrizia Gabrielli, tra le massime esperte sul tema del suffragio femminile, che ha invitato l’autrice a mettere a confronto la storia italiana con quella sammarinese. L’opera, presentata ai Capitani Reggenti la scorsa estate, è stata al centro di un incontro alla Biblioteca di Stato.

All’evento, moderato dal direttore del Centro Sammarinese di Studi Storici Stefano Pivato, hanno partecipato la stessa Valentina Rossi e Giovanna Crescentini, dirigente della Segreteria Istituzionale, che grazie alla sua esperienza professionale ha potuto conoscere da vicino il percorso e il ruolo delle donne elette nelle istituzioni sammarinesi. Un' indagine storica unica nel suo genere: il primo studio ampio e approfondito dedicato alla conquista del diritto di voto da parte delle donne a San Marino. Un’opera che non solo ricostruisce una pagina fondamentale della storia della Repubblica, ma che rappresenta anche uno strumento prezioso per le nuove generazioni, chiamate a conoscere e comprendere il valore delle conquiste civili ottenute nel corso del tempo.

“Credo che qualsiasi ragazza giovane che vive oggi a San Marino dovrebbe essere consapevole dei progressi incredibili che sono stati fatti nel nostro Paese sulla condizione femminile solo in tempi relativamente recenti” - commenta Valentina Rossi - “Perché il fatto che le donne siedano in Parlamento solo dal 1974, anche se può sembrare a una giovane oggi qualcosa di molto remoto, in realtà in tempi storici è praticamente l'altro ieri. E infatti le difficoltà e i dati oggettivi di mancanza di parità che ancora oggi viviamo, forse si spiegano anche con questo ritardo sammarinese nel riconoscere alle donne il loro pieno diritto di cittadinanza”.







