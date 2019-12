Non può essere sempre "NADÈL": dialetto, poesia e tanto divertimento

Ieri al teatrino parrocchiale del Centro Sant'Andrea di Serravalle uno spettacolo di “DIALETTO E VARIETÀ” animato dal poeta CHECCO GUIDI. Un appuntamento per cittadini e famiglie con la partecipazione dei ragazzi del CENTRO ANCH'IO alla cui fondazione è andato il ricavato della serata. Hanno inoltre partecipato teatranti e musicisti del Centro Anziani VIVI LA VITA. Sul palcoscenico poesia dialettale e barzellette condite con i modi di dire popolari sammarinesi. Azioni teatrali e musicali che hanno coinvolto e divertito il pubblico famigliare. L'intero evento finanzierà il progetto “CHIAVI DI CASA” per la disabilità in residenza protetta. Un sostegno economico abitativo rivolto ai genitori di ragazzi e ragazze del CENTRO ANCH'IO.

