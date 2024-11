"Note di Natale": genesi e storie dei brani più famosi nel libro di Davide Pezzi

Presentato ieri nello Spazio Espositivo Carlo Biagioli a Domagnano, davanti ad una platea numerosa, il libro di Davide Pezzi, “Note di Natale”: un viaggio attraverso la genesi e le storie dei brani che tutti ascoltiamo - e cantiamo - durante le festività, insieme al racconto delle vite di autori, compositori ed interpreti che li hanno resi immortali.

Tra le novantacinque opere prese in considerazione dal giornalista riminese, i classici intramontabili come Silent Night e Jingle Bells ma anche i classici moderni: "Happy Xmas" di John Lennon, "All I Want for Christmas Is You" di Mariah Carey e "Last Christmas" degli Wham! di George Michael.

Ogni racconto è il frutto di ricerche appassionate, che analizzano il contesto storico e culturale in cui sono nate queste canzoni, vero tributo alla magia del Natale. Il libro si caratterizza per la grafica elegante e la ricchezza di dettagli e immagini.