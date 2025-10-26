TV LIVE ·
Note di Pace, una serata di emozione e condivisione

Musica, danza, giocoleria e narrazione per un messaggio di armonia e speranza; il grazie degli organizzatori a realtà coinvolte, Segreteria allo Sport e Giunta di Serravalle

26 ott 2025
Emozione e condivisione per l'evento "Note di Pace", voluto dal Comitato Sammarinese Pierre de Coubertin e dal Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play, in una serata dedicata ai valori della pace, della solidarietà e dell’incontro tra persone, arte e umanità
Sul palco momenti di musica, giocoleria, danza e narrazione, in una esperienza che è andata oltre la performance artistica, per diventare un messaggio di armonia e speranza. Dagli organizzatori, il ringraziamento a tutte le realtà coinvolte e alla Segreteria allo Sport e alla Giunta di Serravalle per il sostegno.




