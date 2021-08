Note magiche al Campo Bruno Reffi: il maestro Allevi incanta San Marino Doppia standing ovation del pubblico per il suo "Piano Solo Tour"

Jeans, scarpe da tennis e un pianoforte. Basterebbe solo questo capire di chi si stia parlando. Ma Giovanni Allevi è questo e molto altro. Note e musiche magiche, ma anche poesia e ironia. Ha incantato il pubblico sammarinese con un concerto denso di emozione. Una brevissima spiegazione prima di ogni melodia, in cui il Maestro ha svelato aneddoti e storie. E anche un piccolo segreto per darsi la carica poco prima di suonare. "L'unica routine che mi concedo prima di iniziare - ha detto il compositore - è il silenzio assoluto. Mi siedo sulle tavole del palco, ascolto il brusio della gente e provo un'infinito senso di riconoscenza".



Era tanto il brusio ieri sera, con un Campo Bruno Reffi al massimo della sua capienza, in base alle norme anti-Covid. 520 spettatori hanno pianto e riso insieme al Maestro Allevi fino all'ultima composizione, premiata con una doppia standing-ovation. In scaletta "Back to life", "Aria" e tanti altri successi. Ma anche la nuovissima "Kiss me again". Musiche che nascono nella testa del compositore e che solo dopo approdano sul pianoforte: "All'inizio la composizione è solo un fatto intimo. Poi accade a volte che le persone vivano la mia musica con un'intensità anche maggiore della mia e di questo non posso che essere contento".

Nel video la voce di Giovanni Allevi

