Notte a Venezia, stasera i premi: galà e party esclusivo con Jagger

Venezia non si dimentica degli autori emergenti con una menzione speciale tra i 10 film in gara nella sezione ORIZZONTI. La RAI con 19 titoli tra pellicole, docu-film e corti, ha dato voce ai talenti italiani aggiudicandosi il PREMIO DELLA CRITICA con la pellicola di Martone in concorso, IL SINDACO DEL RIONE SANITÀ, scelta unanimemente dai giornalisti specializzati. Mick Jegger è in laguna da un giorno. Ospite d'onore stasera presenta -secondo tradizione e fuori concorso- il film di chiusura THE BURNT ORANGE HERESY girato in Italia da Giuseppe Capotondi. Il lungometraggio, coprotagonista Donald Sutherland, si potrà vedere in tutte le sale del Lido anche domenica insieme alle altre opere premiate. Merita una segnalazione finale alla GIORNATE DEGLI AUTORI il bel lavoro sul TEATRO EQUESTRE ZINGARO di Bartabas dal titolo LES CHEVAUX VOYAGEURS.

