Notturno in Galleria: percorso tra le opere del patrimonio artistico sammarinese

Gli eventi per il 3 settembre sono iniziati già ieri sera. Alla Galleria Nazionale di San Marino, all'Ara dei Volontari, Rita Canarezza degli Istituti culturali ha guidato i visitatori in un percorso tra le opere della collezione d'arte moderna e contemporanea. Esposte creazioni di nomi di rilievo dell'arte del '900, come Renato Guttuso, Emilio Vedova ed Enzo Cucchi. In galleria è presente una selezione del più ampio patrimonio artistico dello Stato.