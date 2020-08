"Nour" di Zaccaro nel nome di Bartolo

Zaccaro abita lì e probabilmente ci sarà all'arena sotto la rocca tra la sua gente per la presentazione del suo NOUR [dal nome (origine dalla radice araba nur che significa luce) nella realtà la bimba eritrea si chiama KEBRAT, che ha attraversato il Mediterraneo da sola]. Vita di un medico nella tempesta dei profughi di Lampedusa: Pietro Bartòlo (interpretato per il cinema, e nelle sale dal 10 al 12 agosto, da Sergio Castellitto). Presentato in anteprima al TorinoFilmFestival, la pellicola è tratta dal libro di Bartolo LACRIME DI SALE, in cui il dottore dell'isola racconta la storia di una bambina sola ospite a casa sua e dei famigliari che hanno avuto cura di lei, amandola. Una come tanti bambini arrivati sulle nostre coste nel periodo degli sbarchi disperati e fuori controllo durante la prima emergenza umanitaria. Nell'approccio evangelico dell'abbraccio per salvare gli altri: “Siamo tutti orfani davanti a quel mare” - dice Castellitto riecheggiando gli scritti Bartolo. fz