Numeri da record per San Marino Comics, che punta ad espandersi in altri castelli per il 2022.

San Marino Comics, in una nota, riferisce i dati delle presenze dell'edizione 2021 del festival, tenutasi dal 27 al 29 agosto. Nei tre giorni sono stati riscontrati 31.620 visitatori nei parcheggi del Titano, il 27% in più rispetto al 2020 e 18.166 passaggi in funivia, un aumento del 41% rispetto al 2020. Oltre 3400 le persone che si stima siano arrivate nei parcheggi periferici di Baldasserona e Borgo Maggiore.

Per Paolo Gualdi, presidente di San Marino Comics, si tratta del “frutto di una programmazione precisa e puntuale che ci ha impegnato per un anno di lungo lavoro". Lo svolgimento in sicurezza del festival, senza assembramenti, è stato garantito dallo staff di referenti esperti e divisi per ogni zona e ogni evento, a cui vanno i ringraziamenti del direttivo dell'associazione.



Per quanto riguarda l'edizione del 2022 Gualdi annuncia che, budget permettendo, verranno coinvolti tre Castelli per l'evento. "Faremo delle installazioni a Dogana, - dichiara - punto di arrivo del pubblico, con statue di robot e supereroi alte 5 metri davanti al confine di Stato. Utilizzeremo anche la Piazza di Borgo Maggiore per eventi e nuovi contenuti. Valorizzeremo ancora di più il centro storico con un occhio particolare anche alla zona Ex Stazione che verrà collegata al resto del festival tramite una serie di contenuti sullo stradone, dalla Porta del Paese fino ad arrivare al Parcheggio n.2.”.

