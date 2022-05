Nuova prima nazionale per il M° Messieri alla Filarmonica di Skopje

Il Maestro e compositore sammarinese Massimiliano Messieri protagonista del concerto alla Philharmonic Concert Hall di Skopje, in Macedonia. Infatti questa sera, in apertura, ci sarà una nuova prima nazionale della sua opera "A Dream whitin a Dream" che ha dato anche il titolo all'evento "Un sogno dentro un sogno" della Filarmonica di Skopje; per voce femminile, flauto, chitarra e live elettronica con Gonca Bogoromova Krapovski (soprano), Elena Stojceska (flauto) e Romain Petiot (chitarra).