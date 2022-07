Nuova raccolta di poesie per Milena Ercolani: riflessioni sulla vita e spunti di speranza Agli Orti Borghesi la presentazione del nuovo libro dell'autrice sammarinese

Un messaggio di speranza attraverso la poesia, per trovare nuove possibilità nonostante gli ostacoli della vita: è una delle riflessioni offerte dalla raccolta di poesie Come uno squalo in un ruscello, di Milena Ercolani. Il titolo è emblematico e anticipa la chiave narrativa: poesie intimiste per ragionare sul vissuto e, allo stesso tempo, dare spunti ai lettori. Dai componimenti emerge anche il desiderio di vivere in un modo differente, più lento, per lasciarsi stupire dai momenti di pausa. Dall'autrice, poi, una riflessione su giovani generazioni e poesia.

Nel servizio, l'intervista alla poetessa Milena Ercolani

