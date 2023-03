Nuova rotatoria Bigno, al via i lavori: strategica per migliorare viabilità e sicurezza

Da lunedì 13 marzo prendono il via i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria nell’intersezione fra le vie Flaminia e Circonvallazione Meridionale all'altezza dell'ex Bigno.

Un intervento in uno dei punti cardine della viabilità cittadina, uno snodo fondamentale nel collegamento nord-sud della città. I lavori che stanno per partire prevedono la realizzazione di una nuova rotatoria con isola centrale e contestuale introduzione di due specifiche modifiche alla viabilità: l’introduzione del doppio senso di marcia su via Flaminia e l’introduzione del doppio senso di marcia su via Circonvallazione.

Il cantiere avrà una durata di circa due mesi e mezzo per quanto riguarda le opere principali mentre entro il mese di luglio, verranno concluse le finiture interne. Durante tutto il tempo l'intervento, via Flaminia continuerà ad essere percorribile.

"La nuova rotatoria Bigno, oltre a collegare e fluidificare il traffico, porterà a un miglioramento decisivo della sicurezza stradale e alla riduzione dell’incidentalità. - scrive l'amministrazione riminese - Un aspetto che abbiamo condiviso nei mesi scorsi presentando il progetto anche ai residenti e operatori economici dell’area.