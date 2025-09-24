TEATRO Nuova stagione teatrale a San Marino: ecco le novità Abbonamenti disponibil fino al 1° ottobre, biglietti singoli e carnet dal 2 ottobre.

L'idea è far vivere il teatro come luogo fisico. Dal Titano al Nuovo, passando per il Concordia. Undici spettacoli e due nuove rassegne per animarlo. Il cartellone della stagione teatrale a San Marino intreccia prosa, musica e una piccola rassegna di tre appuntamenti con la danza.

In programma grandi nomi come Enrico Rava con il progetto jazz Fearless Five, Carlo Lucarelli con un omaggio a Pasolini e Mario Perrotta che racconterà l’anima di Domenico Modugno. Spazio alla danza con i Kataklò e la loro nuova creazione Aliena, con Artemis Danza sullo Stabat Mater di Rossini e con Silvia Gribaudi in Suspended Chorus.

Sul fronte della prosa arrivano Ghosts della compagnia Fanny & Alexander, Fiabafobia di Arianna Porcelli Safonov, Una notte sbagliata di Marco Baliani, Secondo lei con Caterina Guzzanti e Federico Vigorito, fino all’Arlecchino di Zaches Teatro. Tra i temi amore, paura, giustizia e aspettative sociali. Per riflettere, ma anche per divertirsi.

"Abbiamo cercato di variare per accontentare un po' anche i gusti di un pubblico eterogeneo come il nostro - spiega Vito Testaj, direttore Istituti culturali - e sicuramente ci saranno anche degli spettacoli di riflessione, ma non solo, ci saranno anche spettacoli più leggeri dedicati anche alla risata e all'ironia".

Ma non finisce qui. Due nuove rassegne si diceva. Una dedicata alle famiglie “1,2,3… Scena!” che porterà tre appuntamenti domenicali per grandi e piccini, mentre “A doppio filo” - sempre la domenica - offrirà incontri con ospiti come Isabella Ragonese, Paola Turci, Ermal Meta e Cristina Comencini. Racconteranno il loro percorso artistico, con la speranza di ispirare. Il lunedì un laboratorio teatrale guidato da Fabrizio Coniglio: "Da un evento emozionante della propria vita - illustra lui - o dal più divertente si parte. Lo faccio scrivere, poi già vediamo la differenza tra la parola scritta e quella detta, quando si racconta. E poi piano piano cerchiamo di metterli in scena".

Abbonamenti disponibili (anche su sanmarinoteatro.sm) fino al 1° ottobre, biglietti singoli e carnet dal 2 ottobre.

Nel video le interviste a Vito Testaj (direttore Istituti culturali) e Fabrizio Coniglio (attore e regista teatrale)

