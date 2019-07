Nuovi professori per l'Università di San Marino

Un bando di selezione che rende conto di un Ateneo che cresce. Selezioni aperte infatti per oltre venti professori nell’ambito dei corsi di laurea dell'Università di San Marino. Ben sedici attività formative delle ventidue totali riguardano la laurea triennale e magistrale in Design, cinque le materie relative al corso di laurea magistrale in Ingegneria Civile, un ultimo insegnamento appartiene al percorso triennale di Costruzioni e Gestione del Territorio. Le domande di partecipazione alla selezione dovranno pervenire entro le ore 12 del 31 luglio al Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino. Bandi completi consultabili sul sito web www.unirsm.sm.