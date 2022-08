Nuovi progetti culturali: la storica sede Carisp diventerà il "Museo della Repubblica" Dal Governo una serie di idee per riqualificare l'offerta culturale sammarinese, tra arte, esposizioni e spettacolo

Nuovi spazi museali, esposizioni con opere di maestri senza tempo e grandi eventi: San Marino rilancia l'offerta culturale con una serie di piani per l'anno 2023. Propositi illustrati nel Programma economico del Governo. Tra gli obiettivi della Segreteria alla Cultura – e più in generale dell'esecutivo - spicca il progetto per un nuovo punto espositivo: si chiamerà "Museo della Repubblica" e occuperà i locali della storica sede della Cassa di Risparmio, in centro storico. Il gruppo di lavoro è già operativo, da circa un mese. Sarà un luogo di cultura e di confronto, tramite collaborazioni con altri musei e laboratori all'interno della struttura.

La sede centrale di Carisp sarà quindi trasferita. L'idea è di ricordare l'identità e la storia sammarinese e creare, allo stesso tempo, nuova cultura. Prevista, infatti, la creazione di sale con mostre tematiche, aule didattiche, spazi per seminari e per lo studio. Novità anche per il Museo di Stato per il quale è prevista una riorganizzazione degli spazi, senza cambiare l'infrastruttura. Il 2023 sarà anche l'anno delle grandi mostre a Palazzo Sums: per la primavera tornerà l'arte di Andy Warhol e, nel corso del tempo, esposizioni con opere di geni come Michelangelo, Raffaello e Donatello.

Confermata la partecipazione del Titano alle Biennali di Venezia. Work in progress alla Seconda Torre, per il rinnovamento del Museo delle Armi Antiche che riaprirà al pubblico. Sempre nel 2023 dovrebbe trovare soluzione un'altra questione annosa: il recupero del Cinema Turismo, che passerà da luogo spesso noto per atti vandalici e degrado ad auditorium musicale. Tra i diversi progetti, spazio proprio all'arte cinematografica: si punta alla creazione di una cineteca, con una sezione dedicata a film, documentari e materiale legato a San Marino.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: