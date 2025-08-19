SPAZI ESPOSITIVI Nuovi vecchi musei nel mondo Riaprono entro novembre due musei agli antipodi del mondo: Grand Egyptian Museo del Cairo e The Studio Museum di Harlem a New York simboli rinnovati di altrettante culture lontane

Il GRANDE MUSEO EGIZIO del Cairo è storia del mondo per tutti che penetra da 3000 anni in ogni cultura. Inaugura il primo novembre dopo l'annuncio della fine lavori a luglio un vero e proprio tempio archeologico dell'antico Egitto simbolo della storia dei Faraoni per la cultura egiziana antica del paese che aprirà le sale ai visitatori di ogni continente. Inoltre è in atto anche una riqualificazione non solo turistica dell'altopiano di Giza.

Un futuro certo delle proprie radici nell'EGIPT VISION 2030. Il nuovo THE STUDIO newyorkese sulla 125esima Strada è un'operazione artistica di Harlem fondata nel 1968 divenuta museo negli anni 80 a partire dall'architettura popolare commerciale del XX secolo. Una potente operazione di ristrutturazione protrattasi sino al periodo pandemico. Lo spazio innovativo riaprirà il 15 novembre su 7 piani in oltre 7.700 mq. in un progetto eseguito dall'architetto COOPER ROBERTSON. Una rinascita del “Museo di Harlem” a onorare artisti e musicisti afroamericani in spazi didattici, espositivi e residenziali per nuovi talenti americani. La riapertura celebrerà presente creativo e passato fondativo con la mostra su TOM LIOYD.



