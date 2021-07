Nuovo appuntamento per la biennale mediterranea: al monastero di Santa Chiara una giornata di lettura interattiva

Proprio in occasione dei 13 anni dalla nomina a patrimonio Unesco di San Marino, la Biennale Mediterranea dedicata ai giovani artisti propone un nuovo appuntamento in Repubblica: al Monastero di Santa Chiara, l'artista italiano Enrico Floriddia ha proposto ai presenti una lettura interattiva e condivisa, chiamata "biblioteca pirata". A ognuno è stato fornito un fatto di un testo da leggere e commentare, prendendo anche annotazioni. L'artista, dopo aver raccolto gli spunti e le riflessioni di ognuno, ha realizzato per tutti i presenti una copia dell'opera fotocopiata, da cui il nome pirata, con all'interno i vari spunti di riflessione, L'idea è quella poi di presentare agli autori opere poco note al pubblico, per farle scoprire, come spiega lo stesso ideatore.

Nel video l'intervista all'artista Enrico Floriddia

