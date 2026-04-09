LETTERATURA Nuovo incontro di "Mementi", appuntamento letterario organizzato da Giochi del Titano Ieri sera ospite lo scrittore Matteo Cavezzali che ha presentato il suo nuovo romanzo "I fratelli Meraviglia"

Una storia vera, vissuta dal nonno e dallo zio dell’autore, che da adolescenti crescono nella Romagna degli anni Trenta e che vedono la semplicità della loro esistenza sconvolta da eventi – come l’avvento del fascismo e il secondo conflitto mondiale – che li costringono ad abbandonare troppo in fretta la loro condizione giovanile.

Un dramma che sembra ripetersi laddove gli scenari di guerra travolgono le vicende umane, entrando con prepotenza e dolore nella vita di tutti i giorni.

Il libro “I fratelli meraviglia” di Matteo Cavezzali parla di tutto questo, ed è stato oggetto della rassegna “Mementi – mercoledì d'autore”, ormai appuntamento fisso di Giochi del Titano.

Cavezzali, uno dei più apprezzati scrittori, da poco in libreria con il suo nuovo romanzo, ha dialogato con la giornalista Debora Grossi. La nuova edizione di Mementi, cominciata a inizio mese, prevede ospiti di grande rilievo nel panorama letterario moderno.

Ogni mercoledì alle 18.30 nella sala Rubino dei Giochi del Titano, il pubblico è invitato a incontrare autori provenienti da tutta italia – i prossimi: Marilù Oliva, Marianna Aprile, Beppe Boni e Romina Power.

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