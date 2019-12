19 DICEMBRE Nuovo singolo per Filippo Malatesta: Haca toro

Si intitola “Haca toro” il nuovo singolo di Filippo Malatesta, brano inserito nel nuovo disco intitolato "Sopra la polvere" in uscita la prossima settimana. Sarà presentato giovedì prossimo 19 dicembre al Teatro degli Atti di Rimini alle ore 21 in uno spettacolo/evento che lo vedrà sul palco insieme ad una band composta da ben 9 musicisti, di cui 4 archi. 15 anni di attesa per i tanti fans di Filippo sparsi in tutta Italia per ascoltare nuove canzoni. Il brano Haca Toro è una canzone ironica, che racconta di come a volte ci si possa sentire come il toro in un'arena, stritolati dai ritmi della vita quotidiana in cui si ha l’impressione di decidere e contare sempre di meno. E' il primo di due inediti contenuti nell’album. Oltre a questi, sono stati rivisitati alcuni dei brani più amati di Filippo in veste acustica, con l’utilizzo di un quartetto d’archi. Arrangiato e prodotto dallo stesso Filippo Malatesta insieme a Marco Giorgi per la Yourvoice Records, Sopra la Polvere contiene canzoni storiche come “La figlia del re”, “Non voglio sentire niente”, “Domani", “A volte il paradiso. Nella nuova versione di “Con o senza me” l’assolo finale è stato affidato al giovane talento di Verucchio Federico Mecozzi, violinista che ormai da 10 anni affianca Ludovico Einaudi, e che ha diretto l’orchestra all’ultima edizione del Festival di Sanremo insieme a Enrico Nigiotti. L’evento del 19 dicembre è in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Rimini, e rientra nel progetto Officina Musica Rimini, in collaborazione con Rimini Classica.



