BALLETTO NATALIZIO NUTCRACKER - LO SCHIACCIANOCI: il paese delle meraviglie d'inverno Serata riminese all'insegna del balletto di Natale con Tchaikovsky in diretta differita da Londra, dalle 20.15, la versione del Royal Ballet al Teatro Tiberio di San Giuliano

Sono i martedì musicali promossi dal CineTeatro Tiberio nella versione natalizia con la danza del Royal Opera Ballet londinese: THE NUTCRACKER ovvero LO SCHIACCIANOCI per le coreografie di Peter Wright insieme a Lev Ivanov. Il bene vince sempre e la lotta viene 'ballata' in musica per il pubblico cine teatrale dal vivo e in differita per tutta Europa anche a Rimini attraverso la rete operistica del Tiberio. Clara e Hans-Peter (lo Schiaccianoci) vincono il malvagio Re dei Topi con un viaggio nel paese delle meraviglie invernali a casa della Fata Confetto. Lo spettacolo natalizio, ormai una tradizione per l'Opera, ha come protagonista FEDERICO BONELLI nel ruolo del principe mentre Francesca Hayward è Clara. Un cast internazionale d'eccezione per il NATALE di TCHAIKOVSKY da Londra.

fz



