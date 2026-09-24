'O miracolo 'sanguina' a Napoli

Il santo patrono legato profondamente a Napoli. Un rapporto viscerale e indissolubile con la gente. San Gennaro e il culto collettivo millenario capace di incuriosire il mondo oltre i confini della fede. Storia e sceneggiatura giocano su pietà popolare e leggenda partenopea che si confondono da secoli. Il mistero dell'ampolla è una certezza agognata ogni anno dai napoletani anche i più scettici e lontani. La città antica della Real Cappella e dei nobili Carafa d'Andria si fa attesa con ironia e saggezza nello 'spettacolo' dell'anima.







