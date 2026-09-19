Oasis-Gallagher, British-Irish

“Non guardare al passato da incazzato”, mai, perché, così, SALLY può aspettare: te. Gli OASIS sono una band di MANCHESTER-IRISH considerata britannica ma profondamente irlandese per le origini famigliari dei fratelli Gallagher. Da oggi ricominciano senza guardarsi indietro con rabbia. Ci si deve amare, sempre, tra fratelli; e dopo lo scioglimento nel backstage parigino del 2009 riesplodono gli anni '90 per tutti. DON'T LOOK BACK IN ANGER è ancora l'inno (dal 1995) di intere generazioni compresa quella post-digitale in AI. Alla mostra del cinema di Venezia sul Lido la 'reunion' musicale diventa universale: “(tu) non spegner(ai)e mai il (mio) cuore”.







