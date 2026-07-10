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Ocarina bolognese 'glocale' di Budrio

OCARINE IN CONCERTO alla rassegna musicale “InChiostro” dell'Arena del Sole di Bologna i giovani del GOB (Gruppo Ocarinistico Budriese)

di Francesco Zingrillo
10 lug 2026

L'OCARINA, la piccola oca in terracotta (flauto globulare), inventata da Giuseppe Donati di Budrio nel 1853 e amata da Verdi e Bacalov, è suonata in oriente (Corea e Giappone) e conosciuta in Australia e Stati Uniti. Un suono inconfondibile lungo oltre 150 anni ancora vivo nel tradizionale SETTIMINO con sette diverse ocarine per forma e risonanza. Letteratura storica e cultura orale popolare hanno trasformato l'ocarina in uno strumento dal respiro antico e contemporaneo anche nella musica europea. L'identità budriese è diventata patrimonio di saperi comuni a tutti (DECO: Denominazione Comunale d'Origine).




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