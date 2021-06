Oceano Pistacchio: la band emiliano romagnola in festa

I Manuel Pistacchio

Una band che lavora in studio di registrazione e missaggio tra Igea Marina e Lido di Dante mentre il vinile e il digitale di SCORDATO CUORE è prodotto da Brutture Moderne. Partono dall'apripista OCEANO suonando sul mare calmo della loro terra. L'ispirazione viene da MONTALE con una quartina della raccolta OSSI DI SEPPIA nella poesia “Corno inglese” la cui chiusa è proprio: “ scordato strumento (dimenticato), cuore”. Testi, sonorità e groove coinvolgente, come le onde che non possono fare a meno della battigia ,dove si perdono nel bagnasciuga, dopo essere state sulla cresta di schiuma dell'acqua salata, di mare. Da un viaggio nel Paesi Baschi il recupero delle melodie pop anni 80 e 90 anche nel manifesto del concerto senza tempo avvenuto oggi o anni fa...

fz