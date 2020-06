Odissea in San Domenico

Immagini dalla mostra “ULISSE. L'arte e il mito”

Riprende l'odissea forlivese con l'esposizione “ULISSE. L'arte e il mito”. Riaprono le porte dei Musei San Domenico ai visitatori in un luogo della cultura museale apprezzato dal pubblico e dagli ospiti che potranno vedere la mostra fino al 31 ottobre. Un bel segnale per la gente che ha potuto apprezzare la versione virtuale dell'itinerario sulla storia della classicità. Oggi con la massima sicurezza sanitaria il tour artistico dei famosi Musei è prenotabile in presenza e distanziamento anche per gruppi. La vasta ombra di ULISSE (Dante, Borges, Yojce fino a Kubrick hanno 'prorogato' l'archetipo nel mito di massa) in 200 opere in 16 sezioni in un percorso tra pittura, scultura e miniature, ceramiche e grafiche di ogni epoca a partire dall'VIII secolo avanti Crsito sull'eroe multiforme. Una testimonianza per tutte tra le decine di prestiti anche dai Musei Vaticani: la nave greca arcaica di Gela del V secolo tra le più antiche del mondo rinvenuta nel 1988 a Contrada Bulala. 17 metri di ossatura larga 4,30 metri proveniente direttamente dalla Regione Sicilia.

fz