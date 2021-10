Oggetti 'sottosopra' all'Arena del Sole

Una compagnia di giovani, LA GAIA SCIENZA, al BEAT 72 di Roma mette in scena nel 1976 “La rivolta degli oggetti” tratta da Majakòvskij. 45 anni dopo gli stessi Giorgio Barberio Corsetti, Marco Solari, Alessandra Vanzi dirigono nuovi attori con lo stesso dirompente effetto scenico sul pubblico. Da Roma a Bologna diversi giovani artisti sul palco rinnovano la tensione del testo tra POESIA E RIVOLUZIONE. Teatro, danza e arte, (coproduzione EmiliaRomagnaTeatro Fondazione e Teatro di Roma) in nuove riflessioni poetiche sul mondo. Cos'è cambiato? Il corto circuito che anima da sempre i 3 fondatori della GAIA SCIENZA richiede sempre una nuova messinscena per mettere 'sottosopra' gli oggetti...



