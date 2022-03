Oggi è la Giornata mondiale della Poesia. Ma nel 2022 chi si può definire poeta?

I poeti e le poetesse hanno riempito i versi con le loro avventure, gli amore, le sofferenze e hanno influenzato la cultura di tutti i tempi. A volte la società li ha apprezzati, a volte li ha giudicati. Oggi, 21 marzo, è la Giornata Mondiale della Poesia, istituita dall'Unesco nel 1999 per celebrare una delle forme espressive più belle e antiche utilizzate dall’uomo. Ma arrivati al 2022, si può dire che il concetto di poesia e di poeta si sia allargato, arrivando a comprendere forme di comunicazione più recenti, sempre racchiuse in uno schema metrico e rimato. Parliamo del rap. E se il rap è musica, sicuramente la musica è poesia. Così, per onorare la ricorrenza odierna in modo originale, Radio San Marino trasmette per tutta la giornata alcuni stralci di brani rap recitati da Irol.

Ascolta nel video i versi del rapper Murubutu interpretati da Irol